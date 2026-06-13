В городе Балаково ушел из жизни известный журналист Александр Абаев

На 65-м году жизни скоропостижно скончался известный балаковский журналист Александр Абаев.

Об этом сообщает издание gazetabalakovo.ru.

Александр Владимирович был в журналистике с 1984 года, работал в газетах Вольска и Грозного. С 1992 года жил в городе Балаково, был корреспондентом и заведующим отделом экономики в «Балаковском вестнике», где в 1995-м одним из первых написал репортажи из охваченного войной Грозного.

Руководил газетой «Круг Ваших Интересов», создавал телепрограмму «Теле-Круг» и вёл на местном радио и ТВ авторские передачи.

С 2001 по 2016 год занимал пост помощника гендиректора «Балаковских минеральных удобрений» по связям с общественностью.

Коллеги запомнили его как талантливого, надёжного и простого в общении человека, хорошего друга.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича.

Ольга Сергеева