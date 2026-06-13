Власти Саратовской области посчитают краснокнижных стрепетов

В регионе стартовала работа по оценке численности стрепета, занесённого в Красную книгу России и региона.

Из-за фрагментарного обитания и низкой общей численности, которая в некоторых регионах не превышает нескольких сотен особей, точный подсчёт птиц является сложной задачей.

Основные причины сокращения популяции — распашка земель, применение пестицидов и уменьшение кормовой базы. Для решения этой задачи Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства совместно с саратовским филиалом Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН уже разработали методику учёта и маршруты для специалистов.

«К декабрю мы будем обладать точными данными о популяции этой редкой птицы», — сообщил председатель комитета Александр Гаврилов.

Напомним, фауна Саратовской области насчитывает 1903 вида животных, из которых 246 включены в региональную Красную книгу, а 72 — в федеральную.

Ольга Сергеева