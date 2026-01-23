В городе Балаково врачи спасли мальчика, проглотившего циркуль

В балаковской больнице врачи спасли проглотившего металлический циркуль школьника.

На прошлой неделе в детском хирургическом отделении Балаковской городской клинической больницы (БГКБ) был зафиксирован необычный случай. 11-летний пациент был доставлен в медучреждение после того, как проглотил часть инструмента для черчения.

«Чаще такие случаи происходят с младшими детьми. Почему подросток решился на столь опасный эксперимент, установить не удалось», — отметила врач-детский хирург Дарья Гусева.

Из-за позднего обращения извлечь предмет эндоскопически не удалось. Медики взяли ситуацию под особый контроль, чтобы не допустить перфорации кишечника. Под постоянным наблюдением хирургов и рентгенологов инородное тело вышло естественным путём, после чего мальчик был выписан.

Этот случай произошёл на фоне высокого потока экстренных пациентов в хирургических отделениях больницы. Врачи в очередной раз призывают граждан не игнорировать тревожные симптомы и обращаться за помощью своевременно.

Алиса Эай