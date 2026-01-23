ФРП Саратовской области инвестировал 4,5 млрд в поддержку промышленности

В Саратовской области подвели итоги работы Фонда развития промышленности.

Фонд развития промышленности (ФРП) Саратовской области подтвердил статус ключевого инструмента поддержки бизнеса в регионе. За период его деятельности при финансовом содействии было запущено 13 новых производств, закуплено 9 производственных линий и 84 единицы современного оборудования.

Результатом этой поддержки стал выпуск продукции на общую сумму свыше 14 миллиардов рублей и дополнительные налоговые поступления в бюджет в размере 300 миллионов рублей.

«Здесь ключевую роль играет ФРП, выступая финансовым партнёром для бизнеса», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Всего фонд профинансировал более 30 проектов на сумму 4,5 миллиарда рублей, а совокупная выручка от их реализации превысила 40 миллиардов рублей. Благодаря этому регион нарастил выпуск высокотехнологичной продукции, включая автокомпоненты, фармпрепараты и комплектующие для космической отрасли.

Особым достижением фонда стала учебная площадка «Фабрика процессов» — единственная в регионе. На ней более 1200 сотрудников местных предприятий прошли обучение принципам бережливого производства в рамках 80 тренингов. Этот проект демонстрирует, как финансовая поддержка сочетается с повышением квалификации кадров для устойчивого роста промышленности.

Ольга Сергеева