В городе Энгельсе подняли цены на проезд в троллейбусе № 14

В Энгельсе Саратовской области подорожал проезд на троллейбусе четырнадцатого маршрута.

С 1 мая 2026 года изменилась стоимость поездки на троллейбусном маршруте № 14 («Гипермаркет Лента» — ЗМК). При безналичной оплате тариф вырос с 25 до 27 рублей, при наличной — с 29 до 31 рубля.

Также пересмотрены цены на месячные проездные: для всех пассажиров — 700 рублей, для студентов и пенсионеров — 400 рублей. Решение принято на 71-м заседании депутатов Энгельсского района.

В комитете по транспорту пояснили: реальная себестоимость одной поездки составляет 77 рублей. Повышение связано с ростом цен на электроэнергию, зарплаты сотрудников и комплектующие.

Ольга Сергеева