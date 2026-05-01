Ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров скончался в Саратове на 102-м году

В Саратове ушёл из жизни ветеран Советско-японской войны Сергей Невзоров — ему был 101 год.

1 мая скончался почётный гражданин Саратова, участник боевых действий против милитаристской Японии Сергей Иванович Невзоров. Об этом сообщил мэр города Игорь Молчанов в своём канале в мессенджере MAX.

Сергей Невзоров родился 1 июля 1924 года. Осенью 1942 года он в составе автоколонны дважды доставлял вооружение и боеприпасы на Сталинградский фронт. В январе 1943 года его призвали в Красную армию, где он служил механиком-водителем легендарного танка Т-34.

Ветеран участвовал в беспрецедентном танковом переходе через пустыню Гоби, а также в Маньчжурской наступательной операции — решающем сражении в войне с Японией.

Сергей Иванович был удостоен медалей «За отвагу», «За победу над Японией», «За боевые заслуги», ордена Отечественной войны II степени и многих других наград. После войны он трудился бурильщиком, а затем возглавлял цех.

Ольга Сергеева