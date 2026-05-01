В Саратовской области существенно снизилась заболеваемость ковидом и ОРВИ

В регионе продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и COVID-19.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков сообщил о спаде сезонных заболеваний. За прошедшую неделю ОРВИ заболели 10 104 человека, что на 13,37% ниже эпидемического порога. По сравнению с предыдущей неделей зафиксировано снижение на 0,99%.

Госпитализировано 237 пациентов с ОРВИ — на 13,18% меньше, чем неделей ранее (273 человека). Зарегистрировано 17 случаев коронавируса, что на 51% меньше показателя прошлой недели (35 случаев).

Среди детей COVID-19 заболел один ребёнок. В больницах находятся двое несовершеннолетних с пневмонией.

Ольга Сергеева