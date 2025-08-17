В городском парке Саратова девочка погибла от падения скульптуры кота

Девочка погибла в парке Саратова после падения деревянной скульптуры.

В Саратове 17 августа в парке на девочку упало изваяние «Кот ученый». Ребенок скончался, сообщает мэрия.

«Выражаем соболезнования родным. Заявление направлено в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств», — заявили в администрации.

По данным СК, погибшей было 1 год 9 месяцев. На месте работают следователи.

Напомним, на днях парк перешел от арендатора обратно в собственность муниципалитета. Сегодня здесь отмечалось 90-летие парка.