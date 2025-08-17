Саратовцам расскажут о живых свидетелях мамонтов

Ассоциация «Хвалынские холмы» выиграла грант Президентского фонда природы на реализацию проекта по информированию населения о важности сайгаков для экосистемы Саратовского Заволжья.

В 2025-2026 годах планируются экспедиции для сбора фото- и видеоматериалов. Результатом станут фотовыставка (2025 г.) и фотоальбом «Родина Волго-Уральского Сайгака» (2026 г.) с изображениями сайгаков – «живых ископаемых» мамонтовского периода.

В 2025-2027 годах пройдут эколого-просветительские занятия в рамках презентаций, направленные на повышение осведомленности сотрудников учреждений культуры и образования об изменениях ландшафта междуречья Большого и Малого Узеней как единой экосистемы.

Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.