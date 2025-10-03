В Городском парке Саратова после киосков закрыли аттракционы

Все аттракционы в Городском парке Саратова остановлены.

Как сообщает бывший оператор парка ООО «Квартал», основанием для этого послужило предписание от Гостехнадзора. Данное решение вызывает вопросы, поскольку в июле инспекция того же ведомства продлила техническую регистрацию аттракционов на десятилетний срок.

Ранее стало известно о планах по демонтажу не только аттракционов, но и киосков в Горпарке. В то же время новое управляющее МБУ «Садово-парковое» объявило о закупке новой малой архитектуры, включая скамейки и кормушки для птиц.

Ольга Сергеева