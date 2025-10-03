В Балакове промышленник Дмитрий Жуков вложит 350 млн рублей в производство теплого профиля

Балаковское ООО «Промтехпласт» инвестирует свыше 350 млн рублей в создание полного цикла производства алюминиевых строительных систем.

Как сообщает «Интерфакс», реализация проекта запланирована до 2029 года.

Новое предприятие, которое разместится в реконструированном здании площадью 7 тыс. кв. м, будет специализироваться на выпуске «теплых» оконных, фасадных и дверных конструкций.

Запуск первой очереди, включающей экструзию алюминиевых профилей, намечен на I квартал 2026 года. Проект позволит создать 37 новых рабочих мест.

Ольга Сергеева