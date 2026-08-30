В Городском парке высадят 100 деревьев и 4000 кустарников по нацпроекту «Экология»

Озеленение Городского парка Саратова продолжается в рамках национального проекта, инициированного президентом Владимиром Путиным.

Работы курирует управление по охране окружающей среды и зеленых насаждений, — сообщили в мэрии.

Специалисты провели анализ почвы и подобрали культуры, которые приживутся в парке. Основой станет восстановление дубравы: из 100 деревьев 47 — дубы. У прудов высадят ивы и ольху, а в парковых зонах появятся береза, лиственница и ель.

Для декоративных композиций подготовлено 4000 хвойных и лиственных кустарников, 7000 многолетников, 2500 луковичных и 900 роз. Дендрарий сохранится как экспозиционная зона для редких растений. Уже высажены два сорта гортензии и можжевельники.

Обновляется и входная группа: пионы заменят розами. Полностью восстановлена система автоматического полива, что позволит увеличить объем посадок и обеспечить уход за зелеными насаждениями.

Ольга Сергеева