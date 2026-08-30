60 наставников из Саратовской области прошли в следующий этап всероссийского конкурса

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ подвели итоги первого этапа масштабного проекта «Знание.Наставники».

Из более чем 15 тысяч заявок со всей страны эксперты отобрали 3 тысячи участников, которые продолжат борьбу за звание лучших. Среди них — 60 представителей Саратовской области.

Большинство прошедших отбор саратовцев работают в школах — 48 человек представляют общеобразовательные организации, еще 12 — учреждения среднего профессионального образования. Самая активная категория — «Лучший наставник общеобразовательной организации» среди школ с числом учеников свыше 501 человека: здесь от региона заявлены 27 участников.

С 26 августа для конкурсантов наступил самый ответственный этап. Им предстоит решить смоделированную педагогическую ситуацию и обосновать свои действия, а также представить авторскую наставническую практику — с четким описанием целей, этапов, достигнутых результатов и перспектив тиражирования в других учреждениях.

Победители конкурса получат денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, 200 участников, показавших наиболее высокие результаты, отправятся на обучающую программу по обмену передовым педагогическим опытом.

Конкурс подтверждает: саратовская школа сильна не только традициями, но и талантливыми, инициативными наставниками, готовыми делиться знаниями и вести за собой молодежь.

Ольга Сергеева