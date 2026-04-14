В горпарке Саратова стартовала масштабная реконструкция

Мэр Саратова Игорь Молчанов проинспектировал Городской парк, где начались работы по благоустройству.

Здесь планируют комплексно обновить территорию: благоустроить входную группу и пруды, заменить дорожки, установить современное освещение, детскую площадку, воркаут, тренажеры, волейбольную площадку, беседки, а также высадить новые растения с автополивом.

Рабочие уже демонтируют старое покрытие и готовятся к монтажу освещения. Прокладка коммуникаций ведется вручную, чтобы не повредить насаждения.

И. о. заместителя по благоустройству Артёму Прохорову поручено закрепить ответственного сотрудника для ежедневного контроля. Поскольку парк — особо охраняемая природная территория, все работы согласовываются с минприроды области.

На период работ для безопасности жителей ограничен доступ от 2-й Садовой до смотровой площадки и участка у Лодочного пруда. Однако парк полностью не закрывается: большая часть территории и сквозной проход от Чернышевского до Дегтярной сохраняются.

Плановый срок завершения — 31 августа, но при возможности объект сдадут досрочно.

Ольга Сергеева