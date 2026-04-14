Первую половину недели саратовцев ожидают дожди и дневная температура до +21 градуса

Саратовскую область ждут погодные «качели».

Региональный Гидрометцентр поделился свежим прогнозом на текущую неделю. Слякоть и порывистый ветер в начале недели к четвергу сменятся по-настоящему комфортной и сухой погодой.

Первые неприятные сюрпризы придутся на ночь с понедельника на вторник — местами пройдет кратковременный дождь. Днем во вторник осадки уже охватят большинство районов, а в среду сохранятся лишь в отдельных муниципалитетах.

С четверга, по данным синоптиков, в регионе воцарится антициклон: без осадков и с устойчивым плюсом.

Ветровой режим тоже будет меняться. Бо́льшую часть недели средняя скорость ветра составит 5–10 м/с. Однако до середины недели возможны порывы до 13–18 м/с, так что зонты лучше держать покрепче.

Что касается температур, то ночью во вторник столбики термометров покажут от +5 до +10 градусов. Днем — от +15 до +20, но на правом берегу Волги будет прохладнее: всего +8…+13.В среду ночью — снова +5…+10, днем воздух прогреется до +13…+18, а в левобережных районах — вплоть до +21.

В четверг и пятницу ночи станут заметно свежее: от +2 до +7 градусов. Зато днем будет устойчиво и по-весеннему приятно — от +12 до +17. И главное: без дождей.

Ольга Сергеева