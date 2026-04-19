В Госдуме хотят обязать пожилых россиян менять паспорт после 60 лет

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко выступил с инициативой обязать граждан России менять внутренние паспорта по достижении 60-летнего возраста.

Своё предложение парламентарий обосновал увеличением продолжительности жизни, вследствие которого внешность людей с годами существенно меняется, что создаёт сложности при идентификации личности.

«Тем более что загранпаспорт мы меняем каждые десять лет, а для внутреннего паспорта такой регулярной замены после 45 лет просто не предусмотрено», — пояснил Антропенко в беседе с РИА Новости.

Особенно остро эта проблема, по словам депутата, проявляется при посадке на авиарейсы или в поезда дальнего следования, где сотрудники служб безопасности вынуждены сверять фотографию в документе с внешностью пассажира, которая может значительно отличаться спустя десятилетия.

На сегодняшний день действующее российское законодательство обязывает граждан менять внутренний паспорт всего дважды за жизнь — в 20 и в 45 лет. Ранее другие парламентарии уже выступали с инициативой заменить традиционный бумажный паспорт гражданина РФ на единый цифровой документ — цифровую паспортную карту.

Ольга Сергеева