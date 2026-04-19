Саратовская промышленность привлекла более 92 млрд рублей инвестиций

Инвестиции в промкомплекс Саратовской области превысили 92,6 млрд рублей в 2025 году.

Региональный минпром подвёл итоги развития промышленного комплекса Саратовской области. В 2025 году объём инвестиций в отрасль превысил 92,6 миллиарда рублей, что на 6,6% больше показателей предыдущего года.

В 2026 году на компенсацию части затрат предприятий, связанных с приобретением нового оборудования, планируется направить 71,2 миллиона рублей. При этом с 2025 года бюджетные средства выделяются исключительно на покупку отечественной техники, включённой в реестр Минпромторга РФ. В прошлом году двумя предприятиями уже получено более 8 миллионов рублей на этих условиях.

Активно ведётся работа и с федеральным Фондом развития промышленности (ФРП). Всего федеральными мерами поддержки в 2025 году воспользовались 11 предприятий области на общую сумму 7,7 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что саратовский ФРП выделит 193 миллиона рублей предприятиям региона в 2026 году.

Поддержка регионального ФРП уже позволила открыть 13 новых производств в Саратовской области. В процессе реализации проектов произведено и реализовано продукции на сумму более 14 миллиардов рублей, а в бюджет уплачено около 300 миллионов рублей налогов.

Одним из примеров успешного сотрудничества стало предприятие «Газаппарат», которое запустило выпуск комплектующих для трубопроводов. Инвестиции в создание нового производства превысили 190 миллионов рублей, из которых 149,5 миллиона в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности.

Ольга Сергеева