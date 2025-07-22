В Госдуме началась заключительная пленарная неделя весенней сессии

Во вторник 22 июля в Госдуме запланировано два заседания.

Из законопроектов повестки, которые будеут рассматривать в разных чтениях, выделю:

— О праве супругов погибших участников СВО использовать их транспортные средства до вступления в наследство;

— О едином сроке выплат участникам СВО и членам их семей;

— О контроле за пребыванием детей мигрантов на территории РФ и обмене данными между Минобразования и МВД;

— О борьбе с «мобильным» дропперством и расширении полномочий следователей по борьбе с дропперством;

— О социальных гарантиях для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня»;

— О выдаче прокатного удостоверения на фильм и расширении оснований для отказа;

— О регулировании платформенной экономики.

Завтра, в среду, итоги работы парламента в весеннюю сессию подведёт Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Об этом в своём ТГ-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьёв.