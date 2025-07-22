В Госдуме началась заключительная пленарная неделя весенней сессии

Во вторник 22 июля в Госдуме запланировано два заседания.
Из законопроектов повестки, которые будеут рассматривать в разных чтениях, выделю:
— О праве супругов погибших участников СВО использовать их транспортные средства до вступления в наследство;
— О едином сроке выплат участникам СВО и членам их семей;
— О контроле за пребыванием детей мигрантов на территории РФ и обмене данными между Минобразования и МВД;
— О борьбе с «мобильным» дропперством и расширении полномочий следователей по борьбе с дропперством;
— О социальных гарантиях для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня»;
— О выдаче прокатного удостоверения на фильм и расширении оснований для отказа;
— О регулировании платформенной экономики.
Завтра, в среду, итоги работы парламента в весеннюю сессию подведёт Председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Об этом в своём ТГ-канале сообщил депутат Госдумы Андрей Воробьёв.