В Госдуме предложили новые меры по сохранению лесов

На рассмотрении Госдумы находится законопроект, который направлен на продуктивное и регулярное проведение мероприятий по лесоустройству.

Лесоустройство — это действия для получения актуальных сведений о лесах и их состоянии, которые нужны для принятия решений по их сохранению, оценке и неистощительному использованию.

Согласно инициативе, государство будет проводить лесоустройство на землях лесного фонда и контролировать качество проведенных работ. Регионы смогут предоставлять софинансирование на эти цели. Лица, арендующие участки для заготовки древесины, должны за свой счет обеспечить сбор данных и проектирование мероприятий по сохранению лесов.

Об этом сегодня сообщили в ГД.

Наталья Мерайеф