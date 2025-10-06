К теплу подключены более половины учреждений соцсферы Саратова

На утреннем совещании в мэрии Саратова подвели промежуточные итоги работ по подключению соцучреждений к отоплению.

Напомним, этот процесс осуществляется по заявкам руководителей данных организаций и не зависит от сроков подключения к теплу многоквартирных домов.

— На данный момент отопление подается в 384 объекта (53%). Между тем, в городе остаются дома, где уже длительное время отсутствует горячее водоснабжение. Такая ситуация недопустима! Комитету по ЖКХ сегодня же необходимо подготовить обращения в надзорные органы по каждому дому, — отметил в своем ТГ-канале мэр Саратова Михаил Исаев.

Ольга Сергеева