В гостях у радио КП — солистки проекта «РОДНЫЕ» и их продюсер

В новом выпуске программы «Гости в студии» на радио «Комсомольская правда» встретятся солистки проекта «РОДНЫЕ» Алёна Волкова и Баянслу Бадамшина, а также их продюсер Владислав Осипов. Гости расскажут о рождении музыки, о том, что скрывается за словом «хтонь» — страх, сила или древняя память, — и без чего проект не может существовать.

Слушатели услышат фрагменты новых песен «Река Волга» и «Под солнцем» до официального релиза, узнают закулисные подробности съёмок клипа «Русская Хтонь». Трек уже добавлен в плейлист «Новый локальный фолк» на «Яндекс Музыке», и участники обсудят, какую роль сыграла поддержка Президентского фонда культурных инициатив.

Завершится эфир премьерой клипа «Русская Хтонь». Слушайте выпуск 4 августа в 12:03 на волне 90.6 FM. Запись будет доступна в группе ВКонтакте.