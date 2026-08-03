Юный житель села Садовое помог односельчанам спасти дома от огня

В селе Садовое Красноармейского района юный Андрей Дмитриев проявил настоящее мужество. Когда в окрестностях населённого пункта загорелась сухая трава, и огонь начал быстро приближаться к домам, мальчик не растерялся. Он вместе со взрослыми включился в борьбу с пожаром.

Андрей делал всё возможное, чтобы не дать пламени подобраться к жилым постройкам. Его самоотверженность не осталась незамеченной. Глава Красноармейского района Александр Бурмак особо отметил поступок школьника.

Сейчас Андрей — настоящий герой для своих односельчан.