В ГУ МВД России по Саратовской области подвели итоги 2025 года

Сегодня под председательством начальника Главного управления МВД России по Саратовской области генерал-лейтенанта полиции Николая Ситникова состоялось заседание коллегии, на котором были озвучены результаты оперативно-служебной деятельности ведомства и обозначены приоритеты на 2026 год.

Подводя итоги прошедшего года, Николай Ситников отметил, что, несмотря на вызовы, ведомство обеспечило стабильность и правопорядок на территории региона.

В 2025 году на территории Саратовской области состоялось свыше 2,8 тысяч публичных и иных массовых мероприятий. Благодаря принятым мерам, провокаций и серьёзных нарушений общественного порядка допущено не было.

За отчётный период органы внутренних дел отреагировали на более 578 тысяч сообщений граждан. По результатам проверок на учёт поставлено свыше 26,5 тысяч преступлений (-9,6%).

«Работа органов внутренних дел (МВД) России в Саратовской области важна и нужна для обеспечения безопасности и правопорядка на территории региона. Благодарю сотрудников органов МВД Саратовской области за эффективную, ответственную, важную для общества работу, которую они добросовестно ведут и в будни, и, особенно, в праздничные дни. Их служба опасна и трудна и заслуживает самой высокой оценки», — подчеркнул депутат Саратовской областной Думы (фракция СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ), ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин.