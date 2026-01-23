Мусульман Саратова приглашают на традиционную встречу Рамадана

Саратовские мусульмане по традиции встретят Рамадан семьями.

15 февраля 2026 года, в воскресенье, в Саратовской Соборной мечети состоится ежегодное семейное мероприятие «Добро пожаловать в Рамадан!».

В рамках торжества запланирована организация нескольких площадок, в том числе работа рамадановской ярмарки и спортивно-развлекательная программа для мужчин и детей.

Приглашаются все желающие — дети и взрослые! Начало мероприятия — в 14:00. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

Напомним, Рамадан начинается в 2026 году 18 февраля с заходом солнца (19 февраля — первый день поста).

Подготовила Наталья Мерайеф