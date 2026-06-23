В халяльных саратовских люля и пельменях неожиданно нашли свинину

Россельхознадзор выявил фальсификацию у саратовского производителя мясных полуфабрикатов.

Межрегиональное управление Россельхознадзора обнаружило серьезные нарушения у одного из производителей мясных полуфабрикатов в Саратовской области. В ходе лабораторных исследований, проведенных в мае текущего года, было установлено, что в образцах люля-кебаб «С бараниной» и пельменей содержится ДНК свиньи, хотя в маркировке продукции производитель указывал только баранину и говядину.

Это несоответствие является свидетельством фальсификации продуктов и противоречит ветеринарному законодательству. В связи с выявленными нарушениями управление Россельхознадзора объявило предостережение производителю о недопустимости нарушения обязательных требований и приостановило действие деклараций о соответствии на данную продукцию.

Информация о нарушении была направлена в Комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Саратовской области. После этого производитель пересмотрел свои производственные процессы. Повторные лабораторные анализы подтвердили, что несоответствие было устранено, и теперь продукция соответствует заявленным характеристикам.

Ольга Сергеева