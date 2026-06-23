В Саратовской области обсудили изменения в закон о правах детей-сирот на жильё

На заседании комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики были рассмотрены предложенные губернатором Романом Бусаргиным изменения в региональный закон.

Изменения касаются обеспечения дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Принятие данных поправок направлено на создание более благоприятных условий для приобретения жилья этой категорией граждан. В рамках новых изменений предлагается предоставлять целевую региональную выплату, ожидаемый размер которой может составить 3,3 млн рублей, при достижении заявителем совершеннолетия. Среди условий для получения выплаты — отсутствие психических заболеваний, алкогольной или наркотической зависимости. Преимущественное право на получение выплаты будет у детей-сирот, достигших возраста 21 года и принимавших участие в специальной военной операции.

Комментируя законопроект, депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения ЕР» Мария Усова отметила: «Эти изменения — важный шаг к улучшению жизни детей-сирот. Мы должны обеспечить им достойные условия для жизни и возможность выбора, что, безусловно, является приоритетом для нашего региона».

Она также добавила, что коллеги по фракции «Единая Россия» поддерживают решение внести законопроект на завтрашнее заседание областной Думы для принятия в первом и во втором чтениях.

Ольга Сергеева