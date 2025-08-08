В ходе специальной военной операции погиб 20-летний доброволец из Балакова Данила Жариков

В городе Балаково Саратовской области скорбят по погибшему в зоне СВО земляку.

Данила Алексеевич Жариков, 2004 года рождения, погиб 2 июня 2025 года при выполнении боевых задач.

Молодой человек родился и вырос в Балаково, окончил Хвалынское училище по специальности «плиточник-штукатур». На службу отправился добровольно, заключив контракт.

Глава Балаковского района Сергей Барулин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего: «Проявив стойкость и мужество, Данила остался верен Родине. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти как пример чести и доблести».

Прощание с Данилой Жариковым состоится 11 августа с 10 до 11 часов в Свято-Троицком кафедральном соборе Балаково. Горожане придут почтить память героя, отдавшего жизнь за Отечество.