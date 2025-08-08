Саратовские школы вводят запрет на одежду, полностью скрывающую лицо

От

В Саратовской области утверждены новые правила, запрещающие в школах ношение предметов гардероба, полностью закрывающих лицо.

Соответствующий документ опубликован в официальных источниках.

Под запрет попадают любые элементы одежды, скрывающие лицо (включая религиозные головные уборы типа никаба).

Исключение составляют только медицинские маски и средства защиты, необходимые по состоянию здоровья.

Инициатива уже вызвала общественный резонанс, однако официальные комментарии региональных властей пока отсутствуют.

Напомним, аналогичные меры ранее принимались и в других субъектах РФ, становясь предметом общественных дискуссий.