Саратовские школы вводят запрет на одежду, полностью скрывающую лицо

В Саратовской области утверждены новые правила, запрещающие в школах ношение предметов гардероба, полностью закрывающих лицо.
Соответствующий документ опубликован в официальных источниках.
Под запрет попадают любые элементы одежды, скрывающие лицо (включая религиозные головные уборы типа никаба).
Исключение составляют только медицинские маски и средства защиты, необходимые по состоянию здоровья.
Инициатива уже вызвала общественный резонанс, однако официальные комментарии региональных властей пока отсутствуют.
Напомним, аналогичные меры ранее принимались и в других субъектах РФ, становясь предметом общественных дискуссий.