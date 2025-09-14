В ходе спецоперации геройски погиб уроженец Саратова Иванов Валерий

В время специальной военной операции погиб уроженец Саратова Валерий Иванов.

Соответствующая информация была распространена администрацией города.

Губернатор области Роман Бусаргин обратился с словами поддержки к родным и близким . В своем обращении он отметил, что Валерий Иванов навсегда останется для жителей региона образцом мужества и высочайшего самопожертвования.

К словам соболезнования присоединился и мэр Саратова Михаил Исаев. Он подчеркнул, что его земляк продемонстрировал выдающуюся отвагу и верность долгу, а его героический поступок навсегда сохранится в памяти саратовцев, олицетворяя собой силу духа и безграничную преданность Отечеству.

Ольга Сергеева