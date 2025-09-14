В столкновении с BMW в центре Саратова покалечились две пенсионерки

Сегодня, 14 сентября, около 11:00 в центре Саратова на пересечении улиц Рабочая и Горького произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По информации ГИБДД города, 66-летний водитель BMW X5 столкнулся с Lada Granta, которым управлял 72-летний водитель.

В результате аварии пострадали водитель и пассажиры (женщины 72 и 68 лет) отечественного автомобиля. Всех участников ДТП доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.