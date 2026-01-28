В ходе спецоперации геройски погибли бойцы из Саратовской области

В Саратовской области прощаются с военнослужащими, погибшими в ходе СВО.
В Краснокутском районе состоялись похороны Михаила Бочкарёва (1988 г.р.).
В Вольске проходит церемония прощания с рядовым Владимиром Вакулиным.
В Балаково простились с Александром Любавиным (1989 г.р.), погибшим в ноябре 2024 года.
Балашовский район проводил в последний путь Андрея Сосина (1973 г.р.), служившего по контракту.
В Аркадакском районе состоялись похороны Ивана Леуткина.
Также в ближайшие дни пройдут церемонии прощания:
30 января — в Шиханах с Антоном Тимаевым.
29 января — в Пугачёвском районе с Андреем Ениным и Радиком Джумагалиевым.
Главы районов сообщили о гибели военнослужащих из Калининского (Константин Солодков) и Ивантеевского (Юрий Васильев) районов. Информация о датах прощания уточняется.
Местные власти выражают соболезнования семьям и близким погибших.
Ольга Сергеева