Двое юношей из Татарстана оформили на энгельсита онлайн-займ

Полиция раскрыла мошенничество с онлайн-займом в Энгельсе.

В Энгельсе Саратовской области полицейские раскрыли мошенничество, в результате которого 39-летний житель города стал жертвой незаконного оформления онлайн-займа.

В конце 2024 года в правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестные, используя персональные данные потерпевшего, взяли от его имени микрозайм на 27 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены двое подозреваемых — 17-летний и 18-летний жители Республики Татарстан.

В настоящее время следователи выясняют, каким образом молодые люди получили доступ к личным данным энгельсского жителя. Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ольга Сергеева