В ходе спецоперации погибли бойцы из Саратовской области

В спецоперации погибли еще два саратовских военных.

С фронта не вернулись Константин Махалин и Максим Акулов. Об этом сегодня, 15 марта, сообщили администрации муниципальных районов.

Уроженец Аркадакского района Константин Махалин похоронен на кладбище села Памятка. Проводить бойца в последний путь пришли родные, близкие и односельчане.

Максиму Акулову из Балашовского района было 43 года. Он проходил военную службу по контракту и погиб при выполнении боевых задач. Траурная церемония прощания с земляком состоялась в Балашовском районе сегодня, 15 марта.

Администрации выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Ольга Сергеева