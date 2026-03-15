В Романовке торжественно открыли и освятили памятник святителю Луке Крымскому

Сегодня, 15 марта, состоялось знаковое событие в духовной и культурной жизни в Саратовской области.

После Божественной литургии в Христорождественском храме поселка Романовка состоялось торжественное открытие и освящение памятника святителю Луке Крымскому (в миру — Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому).

Чин освящения нового монумента совершил епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, который также провел праздничную службу в местном храме. Архипастырское богослужение собрало прихожан, представителей общественности, медицинских работников и всех, кто чтит память этого удивительного святого и врача.

Особым гостем мероприятия стал известный общественный деятель, адвокат Павел Астахов. Благодаря его содействию памятник был выделен и передан Саратовской области, чтобы увековечить память о человеке, чья судьба неразрывно связана с романовской землей.

Выбор места для памятника глубоко символичен. Святитель Лука жил и работал в Романовке в 1909–1910 годах, занимая должность главного врача местной земской больницы. Несмотря на небольшой срок, проведенный им здесь, этот период стал важной вехой в его становлении как хирурга и ученого. Именно в Романовке, будучи единственным хирургом на весь район, он начал делать сложнейшие операции и собирать материалы, которые позже легли в основу его знаменитого труда «Очерки гнойной хирургии».

«Для Романовки это одно из важнейших событий за последние годы, — поделились впечатлениями местные жители. — Святитель Лука — наша гордость. Он жил на этой улице, ходил по этой земле, спасал жизни наших предков. Теперь у нас есть место, где можно поклониться ему и поблагодарить за его подвиг».

Открытие памятника приурочено к сохранению исторической памяти о земском докторе, который прошел путь от блестящего хирурга до исповедника веры, причисленного к лику святых. В Романовке бережно хранят память о Валентине Войно-Ясенецком: его именем названа улица, где расположена больница, в библиотеке действует музейная комната, а в храме Рождества Христова находится частица его святых мощей. Сегодняшнее открытие памятника стало еще одним звеном в этой цепи благодарной памяти.

Алиса Эай

Фото: «Волга-Медиа»