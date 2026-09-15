В ходе СВО геройски погиб боец Александр Шолтарев из города Балаково

В Балаковском районе простятся с Александром Шолтаревым, погибшим в ходе СВО.

Александр Шолтарев родился 19 марта 1990 года в Балакове. Он погиб 31 августа 2026 года при выполнении специальных задач в ходе СВО.

Муниципалитет выразил соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что земляк — пример истинного патриотизма, мужества и героизма, а память о нём будет жить вечно.

Прощание с Александром Шолтаревым состоится 15 сентября с 10:00 до 11:00 у сельского клуба села Новополеводино.

Ольга Сергеева