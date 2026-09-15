В Саратове поймали наркоторговца с героиновой смесью и «солями»

Саратовские полицейские поймали 37-летнего распространителя наркотиков, сообщили в региональном управлении МВД.

Дома у злоумышленника изъяли пакет с героиновой смесью весом 179,3 грамма, три свертка с метадоном (5,31 грамма), а также метилэфедрон и марихуану по 0,05 грамма. Товар горожанин планировал продать в Саратове.

На мужчину завели дело по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 2 ст. 228 УК РФ (покушение на незаконные хранение и сбыт наркотиков в крупном размере). Саратовца арестовали.

Ольга Сергеева