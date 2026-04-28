В ходе СВО геройски погибли жители из 7-ми районов Саратовской области

Саратовская область прощается с бойцами, погибшими в ходе спецоперации.

В семи районах региона подтвердили гибель военнослужащих, и местные администрации начали опубликовали некрологи на земляков.

В Федоровском районе сообщили о смерти гвардии сержанта Дмитрия Журова.

В Вольском районе подтвердили гибель рядового гранатомётчика Владимира Колесова.

Администрация Озинского района поделилась подробностями биографии Артема Коневцева. Известно, что он родился 3 апреля 1990 года в поселке Модин. После школы освоил профессию газосварщика в училище, отслужил в армии, а затем заключил контракт и проходил службу в Иваново. Позднее жил в якутском поселке Айхал, работал газосварщиком на алмазном предприятии. В зону проведения спецоперации мужчина ушел добровольцем.

Власти Ивантеевского района сообщили о гибели Ерлана Айдаралиева.

В Лысогорском районе простились с Алексеем Телькуновым.

От Саратова поступила информация о двух погибших — Александре Лебедеве и Валерии Ведерникове. Администрация Энгельсского района подтвердила смерть Александра Свиташова и Алексея Дроздова. Подробности их службы и биографий в официальных сообщениях не уточняются.

В Балаковском районе сообщили о двоих героях. Владимир Марченков родился 10 октября 1963 года в селе Старая Порубежка Пугачевского района, он погиб 29 июля 2025 года. Александр Пономарев появился на свет 4 ноября 1989 года в селе Еланка Балаковского района, его смерть наступила 13 марта. Местные власти выражают соболезнования родным и близким погибших.

Ольга Сергеева