Бусаргин анонсировал принципиально новый формат отдыха в детских лагерях Саратовской области

В Саратовской области меняется подход к организации детского летнего отдыха.

Губернатор Роман Бусаргин провёл совещание с участием зампредов правительства, руководителей министерств и ведомств, а также глав муниципальных образований. Главной темой стала безопасность детей в оздоровительных лагерях.

Глава региона напомнил, что антитеррористическая комиссия ранее приняла решение о введении ограничений в работе детских лагерей, расположенных на Кумысной поляне. Эта мера продиктована исключительно необходимостью обеспечить надёжную защиту юных жителей области.

Роман Бусаргин подчеркнул, что организация летней оздоровительной кампании в этом году будет выстроена по-новому. Основная задача — максимально задействовать и развить альтернативные безопасные площадки для отдыха детей. При этом родителям, которые уже успели приобрести путёвки в лагеря на Кумысной поляне, гарантирован полный возврат средств.

Ольга Сергеева