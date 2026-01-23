В ходе СВО погиб уроженец Балаково 26-летний Роман Храмов

При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец города Балаково Саратовской области Роман Эдуардович Храмов.

В официальном некрологе отмечается, что Храмов родился 24 декабря 1999 года в Самаре, а героически погиб 12 января 2025 года.

В администрации Балаковского района выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшего. «Роман Храмов проявил преданность и мужество, отдав свою жизнь за Родину», — говорится в сообщении.

Прощание с воином состоится 26 января с 12:00 до 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе города Балаково.

Напомним, специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте россиян не разглашается. Сводки с павшими в боях саратовцами обновляются ежедневно.

Ольга Сергеева