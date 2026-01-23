В Саратовской области могут продаваться опасные детские молочные смеси

В Саратовской области может продаваться потенциально опасное детское питание.

Региональные надзорные органы предупредили о возможной продаже опасного детского питания в Саратовской области. Соответствующее заявление опубликовала администрация Энгельсского района со ссылкой на министерство экономики области и управление Роспотребнадзора.

Речь идет о быстрорастворимых смесях, включая молочные, кисломолочные, безлактозные и лечебные продукты на основе аминокислот, под торговыми марками NAN (OPTIPRO, Supreme, EXPERPRO, безлактозный), PreNAN, Nestogen Комфорт и Алфаре Амино. Установлено, что продукция не соответствует обязательным требованиям по показателям безопасности.

В связи с этим с 6 января 2026 года введена временная санитарная мера по приостановлению ввоза указанных видов детского питания на территорию Российской Федерации. Жителям региона рекомендуют быть внимательными при покупке.

Ольга Сергеева