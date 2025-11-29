В ходе СВО погибли Фарид Хасанов из Маркса и Алексей Вдовин из Энгельсского района

В зоне СВО погибли ещё двое военнослужащих из Саратовской области.

В ходе специальной военной операции погибли двое уроженцев Саратовской области — Фарид Хасанов из Марксовского района и Алексей Вдовин из Энгельсского района. Информация о гибели военнослужащих подтверждена местными администрациями 29 ноября.

Фарид Хасанов, выросший в многодетной семье в селе Сосновка, погиб при выполнении боевого задания. Выпускник Подлесновской школы активно занимался спортом. Церемония прощания с ним состоится 1 декабря в 14:30 на кладбище села Сосновка. Сведения о биографии Алексея Вдовина не приводятся.

Ольга Сергеева