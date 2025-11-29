Патриотический форум молодежи пройдет в Саратове

В Министерстве внутренней политики Саратовской области состоялась рабочая встреча по подготовке Саратовского молодёжного форума «С наследием героев — в будущее России».

Мероприятие запланировано на декабрь 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

В беседе приняли участие заместитель министра Тимофей Лещенко, представитель Саратовской митрополии, иерей Дионисий Уразаев, от ДУМ Саратовской области — заместитель муфтия Ильяс-хаджи Богатырёв, руководитель Фонда «Юмарт» Рашид Муляев и общественный деятель Люзия Акчурина.

Собравшиеся обсудили организационные вопросы, касающиеся предстоящего мероприятия, которое будет проведено в завершение года Великой Победы и года Защитника Отечества, а также в преддверии Года единства народов России, и наметили план работы на ближайшее время.

Ранее с предложением о проведении форума выступил муфтий Саратовской области Расим хазрат Кузяхметов. Мероприятие пройдет 13 декабря 2025 года в парке «Россия – моя история», где соберутся 250 активных молодых людей Саратова, представляющих различные группы общества, объединяемых единой культурой, гражданской ответственностью и стремлением защищать и строить будущее России.

Темами форума обозначены вопросы ответственности за своё Отечество, укрепления общенационального единства, возрождения идеала российской семьи, определения жизненных целей и миссии современного молодого человека.

В качестве спикеров приглашены яркие и авторитетные специалисты. В программе форума — разнообразные тематические выставки, мастер-классы, показ национальной одежды, дегустация национальных блюд.

Организаторами форума являются Правительство региона, Саратовская митрополия и Духовное управление мусульман региона.

Подготовила Наталья Мерайеф