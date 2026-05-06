В ходе СВО при выполнении боевых задач погибли еще пятеро военных из Саратовской области

В регион продолжают приходить скорбные вести из зоны проведения специальной военной операции.

Официальные представители пяти районов подтвердили гибель своих земляков.

Как стало известно из сообщений местных администраций, безвозвратные потери понесли следующие военнослужащие:

Александр Стоволосов (Балашовский район);

Вадим Ерокин (Духовницкий район);

Александр Вареник (Ершовский район);

Сергей Матасов (Вольский район);

Андрей Маркин (Воскресенский район).

В Балашовском районе раскрыли некоторые подробности биографии Александра Стоволосова: он родился 17 сентября 1991 года в селе Родничок и проходил службу по контракту.

Вольские власти уточнили, что их погибший земляк Сергей Матасов имел звание майора и командовал взводом. Известно, что Андрей Маркин из Воскресенского района появился на свет 23 октября 1993 года.

Остальные администрации воздержались от публикации развернутых биографических справок, сосредоточившись на официальном подтверждении факта гибели.

Редакция интернет-издания «Новости Саратова» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.

Ольга Сергеева