Саратовский филиал «Ситиматик» принял участие в благотворительной акции «Добро – Детям»

Сотрудники Саратовского филиала присоединились к акции «Добро – Детям», которая направлена на оказание поддержки ребятам, проходящим лечение от онкологических заболеваний.

Инициатива помогает отвлекать маленьких пациентов от будней в больничных стенах и дарит радость.

Сотрудники филиала внесли свой вклад в создание позитивной атмосферы для детей и собрали подарки – разнообразные игрушки, игровые наборы, материалы для творчества и книги. Особое внимание при сборе было уделено безопасности: все игрушки и предметы новые, что крайне важно для детей с ослабленным иммунитетом. Подарки переданы благотворительной общественной организации «Шанс», и теперь их доставят маленьким пациентам.

Участие в реализации социально значимых акций является одним из важных направлений работы саратовского регоператора по обращению с ТКО. Компания «Ситиматик» намерена в дальнейшем продолжить принимать активное участие в подобных проектах. В приоритете остаются направления и программы, которые не требуют отвлечения специализированной техники от основной задачи – транспортирование ТКО и КГО.