В Хвалынске школьники изуродовали спортплощадку

Подростки из Хвалынска повредили резиновое покрытие на спортивной площадке рядом с детским садом № 5.

Инцидент произошел между 19:00 и 20:00 накануне, и момент вандализма был зафиксирован на видеокамеры.

На записи видно, как двое мальчиков и девочка с помощью палки ковыряют покрытие, а затем разбрасывают оторванные куски вокруг. Администрация района сообщила, что видеоматериалы переданы в компетентные органы для установления личностей участников.

Родителям придется возместить ущерб и оплатить восстановление площадки, а дети будут поставлены на профилактический учет. В сообщении подчеркивается, что такие действия негативно сказываются на семейном бюджете и благоустройстве.

Ольга Сергеева