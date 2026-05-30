Вячеслав Володин рассказал саратовцам о новых планах по развитию набережной

В ходе рабочей поездки Вячеслав Володин оценил этап строительства набережной в Саратове, который идет от моста Саратов-Энгельс к пляжу в Затоне.

К июлю текущего года, после завершения всех работ, общая длина благоустроенной набережной составит восемь километров.

Обновленная зона отдыха будет включать комфортабельные пляжи, современные детские и спортивные площадки, прогулочные зоны и летний кинотеатр. Это откроет доступ к Волге для жителей и гостей города.

В дальнейшем планируется дальнейшее развитие набережной с созданием новых объектов, таких как скейт-парк и дополнительные зоны для отдыха, что станет частью комплексного развития территории.

Ольга Сергеева