В июне в проекте «Проведи лето со спортом» приняли участие более 500 саратовцев

Мэр Саратова Михаил Исаев подвел первые итоги масштабного спортивного проекта.

В рамках проекта на открытых площадках — в парках, скверах и на стадионах города — для всех желающих старше 12 лет бесплатно проводятся утренние зарядки, занятия по йоге, северной ходьбе, функциональному тренингу, танцевальной фитнес-программе и пилатесу.

В стартах приняли участие более 500 жителей областного центра.

Занятия организованы на Набережной, в Детском парке, на бульваре Героев Отечества, в саду им. Радищева, на стадионах «Авангард», «Волга» и «Спартак».

Запись на проект осуществляется на специальной платформе.

— Приглашаю всех желающих! — отметил Исаев в своем ТГ-канале.