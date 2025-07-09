Глава ЦИК Элла Памфилова проводит совещание с председателями избиркомов в Саратове

Сегодня, 9 июля, в правительстве Саратовской области проходит Всероссийское совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации.

Это мероприятие впервые за последние 10 лет проводится не в Москве, а в региональном центре.

В работе совещания принимают участие председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и глава города Саратова Михаил Исаев. В заседании участвуют представители всех 85 регионов страны.

Элла Памфилова поблагодарила руководство Саратовской области за организацию мероприятия на региональной площадке. Проведение такого масштабного совещания в Саратове подчеркивает значимость региона в избирательной системе России.