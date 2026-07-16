Саратовских школьников отправили на три дня на военно-полевые сборы с Росгвардией

В Духовницком районе прошли военно-полевые сборы для школьников.

В селе Новозахаркино Саратовской области завершились трёхдневные военно-полевые сборы для подростков, организованные сотрудниками Росгвардии. Мероприятие состоялось в рамках проекта «Поколение ZOV», сообщили в региональном управлении ведомства.

Школьники проходили полосу препятствий, осваивали приёмы рукопашного боя, выполняли тактические задания и знакомились с основами обращения с оружием.

Сборы приурочены к двум датам: десятилетию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.

Ольга Сергеева