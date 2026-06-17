В Калининске полным ходом идёт строительство тротуара на улице Пушкина

Строительство тротуара длиной более 700 метров идёт в Калининске на ул. Пушкина.

Добиться этого удалось депутату Госдумы Николаю Панкову вместе с жителями города.

Напомним, в январе к депутату обратились жители в социальных сетях. Они рассказали, что вдоль улицы с интенсивным движением транспорта невозможно передвигаться пешком. Из-за отсутствия тротуара люди ходили по проезжей части или по грязной обочине.

Сейчас на ул. Пушкина полным ходом идут строительные работы. Николай Панков встретился с жителями, помогающими контролировать качество, а также с подрядчиком. Калининцы отметили положительный момент – на тротуаре сделаны понижения там, где находятся въезды на территории частных домов. Это значит, он не помешает автовладельцам. Есть и пожелание: тротуар не должен вести «в никуда». Нужно продолжить его по другой стороне улицы и обеспечить безопасный переход.

«Важно слышать мнения людей и выполнять их пожелания. Чтобы новый тротуар был комфортным и безопасным. С жителями продолжим контролировать ход работ», — подчеркнул Николай Панков.